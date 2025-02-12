Роспотребнадзор закрыл ресторан «The Бык» в Москве, где отравился человек

В Москве специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в ресторане «The Бык», где 15 января отравился гражданин, сообщается на сайте ведомства .

Заведение расположено по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 48. В результате проверки было выявлено, что в ресторане не соблюдаются условия хранения продуктов, у которых к тому же отсутствует информация о сроке годности, а санитарное состояние холодильника неудовлетворительное.

В продуктах нашли бактерии группы кишечных палочек и повышенное количество микроорганизмов. С реализации сняли 544 кг пищевой продукции.

Деятельность заведения была приостановлена Тверским районным судом на 60 суток. Помещения ресторана опечатаны.

Ранее Роспотребнадзор закрыл пекарню в Москве, где могли продать пирожки с ртутью. Там нашли серьезные нарушения действующих санитарных норм.