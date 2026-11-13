Педагоги в Богородском округе обсудили новые практики дошкольного образования

Старшие воспитатели Богородского округа 12 ноября встретились в дошкольном отделении центра образования №33 в Электроуглях. Участники обсудили, как объединять математику и инженерные занятия для развития самостоятельности детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание муниципального методического объединения прошло в формате «методического моста». Педагоги рассмотрели подходы, при которых ребенок сам выбирает материалы, ставит задачи, планирует действия и фиксирует результаты, а воспитатель помогает ему. Встречу открыли музыкальным номером воспитанники дошкольного отделения центра образования №33.

Воспитатель Галина Ходателева провела для коллег занятие «Математические путешествия» по формированию элементарных математических представлений. Руководитель методического объединения Ирина Щедрина подготовила интерактивную игру, а старший воспитатель Марина Золотарева организовала «Аукцион идей» для презентации успешных практик.

Старшие воспитатели Алина Горчакова из центра образования №8 и Светлана Коршунова из центра образования №45 представили практикум «Методический конструктор». Они предложили решения для занятий с опорой на инициативу ребенка. STEM-разминки показали, как игровые приемы помогают закреплять математические навыки.

В завершение участники провели рефлексию «Мост состоялся или нет». На открытом микрофоне педагоги поделились впечатлениями и обсудили адаптацию предложенных практик в своих учреждениях. Итоги заседания подвела директор методического центра Татьяна Гамаюнова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.