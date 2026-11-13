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Сильный дождь накроет Москву вечером и ночью

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде, который накроет столицу с 20:00 13 ноября по 03:00 14 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали во время непогоды не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями.

Автомобилистам важно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Нужно избегать внезапных маневров, а также не стоит парковать машины под деревьями.

При необходимости звонить: 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

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