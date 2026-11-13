В Ногинске ремонтируют фасад и крышу дома-памятника на улице 8 Марта

Подрядная организация «ПАРК» проводит капитальный ремонт дома — объекта культурного наследия на улице 8 Марта, 10 в Ногинске. Работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме на улице 8 Марта, 10 в Ногинске обновляют фасад и скатную крышу — участки, где износ конструкций особенно заметен. Капремонт проводят с сохранением исторического облика здания.

Подрядная организация «ПАРК» устраняет дефекты фасада и воссоздает утраченные элементы декора. Мастера подбирают штукатурные составы, максимально совместимые с оригинальной отделкой, чтобы сохранить облик памятника и его сочетание с исторической застройкой улицы.

На крыше заменят стропильные конструкции и кровельное покрытие. При этом оригинальная конфигурация скатов и архитектурный силуэт дома останутся прежними.

Проект прошел все необходимые согласования с органами охраны объектов культурного наследия. ГБУ МО «УТНКР» контролирует качество работ и соблюдение технологий на каждом этапе. Завершить капремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.