В Королеве проведут Единый день диспансеризации

Королевская клиническая больница 14 ноября проведет Единый день диспансеризации. Все желающие смогут пройти обследование без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 14 ноября, в новой поликлинике Королевской клинической больницы по адресу: ул. Циолковского, д. 24, стр. 8. Пациентов будут принимать с 08:00 до 13:00 без предварительной записи.

Программа включает исследования, подобранные с учетом возраста пациента. По итогам осмотра врач даст персональные рекомендации. Результаты анализов будут готовы в течение нескольких дней. При необходимости специалисты составят план дальнейшего обследования.

Диспансеризация помогает оценить общее состояние организма и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.