«Спишут все деньги»: юрист предупредил о мошенничестве вокруг «13-й пенсии»

Адвокат Алексей Козаков предупредил, что слухи о тринадцатой пенсии, которую якобы выплатят перед Новым годом, могут стать ловушкой для пенсионеров, сообщает «Царьград» .

В преддверии Нового года пошла новая волна слухов о выплате «13-й пенсии». В связи с этим активизировались мошенники, которые пытаются обмануть доверчивых пенсионеров, надеющихся получить выплату к празднику, поясняется в сообщении.

По словам Козакова, злоумышленники могут распространять фейковые новости на красочных баннерах в интернете и предлагать помощь в оформлении «13-й пенсии», а пенсионеры часто не обращают внимания на источник информации. В результате они рискуют стать жертвами мошенников.

«Достаточно назвать код, а далее — по классике. У человека спишут все деньги со счетов, взломают „Госуслуги“ или оформят на него кредиты», — предупредил эксперт.

Разговоры о 13-й пенсии идут в Госдуме не первый год, но пока никакого решения о новой выплате нет. Ранее в декабре сообщалось о том, что в 2025 году партия ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии в честь дня рождения. Также депутат Сергей Миронов из «Справедливой России» выступал с инициативой о выплате 13-й пенсии в декабре. На этом фоне и возникли слухи.