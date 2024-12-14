Стало известно, какие пенсионеры получат право на 13-ю пенсию в России

В 2025 году депутаты партии ЛДПР снова внесут на рассмотрение в Госдуму (ГД) законопроект о выплате всем российским пенсионерам 13-й пенсии в честь их дня рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — рассказал Чернышов.

Предложенный законопроект охватывает широкий круг получателей — от гражданских пенсионеров до бывших работников силовых ведомств. Независимо от типа пенсионного обеспечения — будь то страховая пенсия или государственное обеспечение — каждый пенсионер получит право на такую поддержку. Эта мера станет ежегодным подарком от государства всем пенсионерам в их личный праздник и в пересчете на проценты составит прибавку к пенсии всего в 8,3%, что едва покрывает годовую инфляцию.

Негативное влияние роста цен и инфляционных процессов на благосостояние пенсионеров вызывает серьезную озабоченность. Однако попытка введения дополнительных пенсионных выплат в прошлом году не увенчалась успехом. Законопроект столкнулся с серьезными юридическими препятствиями: он противоречил существующему пенсионному законодательству, поскольку предлагал новые выплаты без необходимых поправок в действующие федеральные законы. Кроме того, техническая сторона документа вызвала нарекания, но авторы законопроекта устранили все замечания и планируют снова внести его на рассмотрение в ГД.

По мнению Чернышова, инициатива призвана продемонстрировать заботу государства о старшем поколении и предоставить возможность пожилым людям потратить эти деньги на праздничные мероприятия или другие необходимые цели.