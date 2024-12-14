В России инициировали законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения
Пожилым людям в России ко дню рождения могут выплачивать еще одну пенсию
В Госдуму в 2025 году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
Выплаты планируется приравнять к размеру ежемесячной пенсии. По мнению авторов инициативы, это поможет пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства.
В соответствии с документом, 13-я пенсия будет полагаться всем категориям пенсионеров.
Ранее сообщалось об изменении социальных выплат и пенсий с 1 декабря 2024 года.