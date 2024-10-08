В России предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре

Миронов отметил, что, согласно законодательству, в этом году доходы по обязательному пенсионному страхованию должны достичь 10,537 трлн рублей — они должны вырасти на 11,4%. Данные ФНС России показали, что за 7 месяцев 2024 года они выросли на 32,4%. При этом, по данным Росстата, средняя пенсия в четыре раза меньше средней зарплаты.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — заявил Миронов.

Средняя пенсия по старости будет составлять 24,1 тыс. рублей в 2025 году. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. Это немного выше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%.

Ранее глава правительства страны Михаил Мишустин сообщил, что с начала 2025 года МРОТ в стране будет увеличен до 22 440 рублей. В результате принятого решения повысятся зарплаты примерно у 4 млн работников.