Средняя пенсия в России вырастет до 24 тыс. рублей

Средняя пенсия по старости будет составлять 24,1 тыс. рублей в 2025 году, пишут « Известия ».

По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%. Это немного выше запланированного с января увеличения господдержки — на 7,3%.

Согласно материалам к проекту бюджета Соцфонда, в конце текущего года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. рублей.

По словам ведущего научного сотрудника Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшока, средние пенсии вырастут немного быстрее за счет того, что в России вернутся к индексации выплат и для работающих пожилых граждан.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что выплаты российским пенсионерам с января 2025 года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году. Решение об индексации пенсий было принято властями в этом году. Реализовывать меру будут с начала 2025 года.