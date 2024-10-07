Российским пенсионерам рассказали об индексации выплат в следующем году

Силуанов: пенсии с января 2025 года проиндексируют на уровень инфляции

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что выплаты российским пенсионерам с января 2025 года проиндексируют на уровень инфляции в текущем году, сообщает « Прайм ».

Решение об индексации пенсий было принято властями в этом году. Реализовывать меру будут с начала 2025 года.

Таким образом, выплаты работающим и неработающим пенсионерам увеличатся с января следующего года. Они поднимутся на уровень инфляции в текущем году.

Как прогнозирует Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2024 году будет на уровне 7,3%. Отмечается, что возобновление индексации пенсий заложено в проект федерального бюджета на следующие 3 года.

Ранее стал известен объем налогооблагаемых доходов россиян. Он составил 27,1 трлн рублей на 1 августа этого года.