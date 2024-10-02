Стал известен объем налогооблагаемых доходов россиян

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Эксперты Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ) подсчитали объем налогооблагаемых доходов россиян. Он составил 27,1 трлн рублей на 1 августа 2024 года, сообщает Lenta.ru .

Согласно данным, опубликованным на аналитическом портале ФНС РФ, показатель вырос почти на 26,5% по сравнению с 1 августа прошлого года.

Ранее правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Прогнозируется, что в 2025 году доходы федерального бюджета должны составить 40 трлн 296 млрд рублей.

Кроме того, проект, как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, предусматривает укрепление обороноспособности страны. Особое внимание уделят затратам на обеспечение нужд СВО.

В Минфине РФ ранее добавили также, что в следующем году в федеральный бюджет поступит в 2,6 раза больше средств от налога на доходы физических лиц.