Водитель автобуса в Обнинске выгнал девочку-инвалида, которая забыла деньги за проезд, сообщает РЕН ТВ .

Мать девочки рассказала, что в тот день была на похоронах родственника. Ее дочери пришлось самостоятельно возвращаться домой из музыкальной школы. Девочка переживала, что забыла деньги за проезд.

Женщина успокоила ребенка по телефону. Она подсказала дочери попросить у водителя одну бесплатную поездку в связи с инвалидностью из-за сахарного диабета. До дома ребенку было ехать всего три остановки.

Спустя час девочка позвонила матери вся в слезах. Оказалось, что водитель выгнал ее из салона со словами «Выметайся отсюда». Теперь семья хочет предать историю огласке, чтобы защитить других детей. Глава города пообещал разобраться в ситуации.

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