YADRO начала выпуск коммутаторов для корпоративных сетей в Дубне

Компания YADRO, входящая в ИКС Холдинг, запустила серийное производство и продажи коммутаторов KORNFELD SE C3000 на площадке в особой экономической зоне «Дубна». Первые поставки уже состоялись, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Коммутаторы KORNFELD SE C3000 предназначены для корпоративных сетей в офисах, филиалах и на других объектах компаний. Они объединяют рабочие места, точки беспроводного доступа, камеры, системы контроля доступа и другое оборудование.

Некоторые модели поддерживают PoE — передачу данных и питания общей мощностью до 90 Вт по одному сетевому кабелю. Это позволяет обойтись без отдельных линий электропитания. Специальные порты выделенной сети управления обеспечивают доступ к коммутаторам при сбое основной сети для перезапуска или перенастройки. Это особенно важно для критически важных ИТ-систем.

Устройства работают на собственной разработке YADRO — Kornfeld SE OS. В последние месяцы в нее добавили функции объединения коммутаторов в общую систему, сетевой безопасности и проверки пользователей. Обновления планируют выпускать ежеквартально.

«Мы намерены занять сильные позиции на российском рынке корпоративных сетей. У YADRO есть для этого собственные технологии, производственная база и опыт создания инфраструктуры для крупнейших предприятий», — отметил директор сетевого направления YADRO Егор Литвинов.

Компания совместно с корпоративными заказчиками и сетевыми интеграторами испытывает оборудование в разных конфигурациях сетей, приближенных к реальной эксплуатации. Результаты планируют представить в технических отчетах.

Сейчас идет процедура включения C3000 в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Запись ожидают в декабре 2026 года. YADRO намерена расширять применение отечественных электронных компонентов и развивать резервное электропитание.

Линейку кампусных коммутаторов пополнят модели C2000, C4000 и C4034F для подключения пользовательских устройств, высокоскоростных сервисов и приложений, агрегации сетевого трафика. Вместе с KORNFELD DC для центров обработки данных они дополнят сетевое направление компании.

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