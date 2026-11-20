Исследователи выявили повышенный риск преждевременной смерти у людей не только с большой, но и со слишком маленькой окружностью талии, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По данным работы, о которой пишет JECH, самая низкая смертность наблюдалась у мужчин с талией 80–94 сантиметра и женщин с талией 75–89 сантиметров. Каждые пять сантиметров сверх этих значений сопровождались ростом риска смерти на 16% у мужчин и на 14% у женщин. Расчеты учитывали возраст, пол и индекс массы тела.

При небольшом избытке веса уменьшение талии на пять сантиметров сопровождалось более низким риском смерти, чем снижение массы тела на 7–8%. Авторы проводили сравнение при условии неизменного индекса массы тела.

Ученые предположили, что результат может объясняться сокращением запасов висцерального жира при сохранении мышечной массы. Они подчеркнули: одного веса недостаточно для полноценной оценки рисков для здоровья. Работа выявила статистическую связь, но не доказала, что изменение окружности талии напрямую влияет на продолжительность жизни.

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