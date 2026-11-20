Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский 19 ноября принял участие в открытии выставки «Три карты генерала Чернышева» в Музее военной формы в Москве. Проект подготовлен совместно с музеем «Новый Иерусалим» к 240-летию военного и государственного деятеля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей «Новый Иерусалим» из Истры впервые представил свой выставочный проект в Москве. Экспозиция объединила более 160 предметов из федеральных, столичных и региональных собраний. Для посетителей она открыта с 20 ноября 2026 года по 11 апреля 2027 года.

Три тематических пространства посвящены ключевым этапам жизни Александра Чернышева — героя наполеоновских войн, генерала от кавалерии, генерал-адъютанта и военного министра. Выставка раскрывает в том числе малоизвестные страницы его биографии.

Гости увидят исторические документы, архивные материалы, военную форму и вооружение русской армии первой половины XIX века, награды, живопись, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Мультимедийные инсталляции дополнят рассказ изображениями и документами, не вошедшими в основную экспозицию.

На открытии Владимир Мединский поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку выставки и работы по сохранению памяти о Чернышеве.

«Все лучшее той эпохи воплотилось в таких русских офицерах, как Александр Чернышев: от младшего лейтенанта — до резидента разведки в Европе, героя войны, военного министра», — отметил Мединский.

Исполнительный директор Музея истории военной формы Елена Синицина рассказала, что идея проекта возникла у Мединского после открытия памятника генералу в Лыткарине в 2012 году и обновления сквера усадьбы Чернышевых-Зотовых. Гендиректор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко подчеркнула, что объединение коллекций позволило показать предметы, которые редко покидают фонды.

Среди участников проекта — Эрмитаж, Государственный исторический музей, Бородинский музей-заповедник, музеи Подмосковья и государственные архивы. Программа предусматривает кураторские экскурсии, встречи с историками и музейными сотрудниками, научные и научно-популярные лекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.