Жители и организации Московской области направили более 100 заявок на Всероссийский конкурс «Безграничные возможности». Прием продлится до 30 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Всероссийский конкурс «Безграничные возможности» поддерживает инициативы по развитию инклюзивной среды, раскрытию талантов и расширению возможностей людей с инвалидностью. От Подмосковья поступило более 100 заявок.

«За каждой из них стоит своя история, личное достижение или инициатива, которая помогает менять жизнь к лучшему. Особенно важно, что жители и организации Подмосковья представляют проекты в самых разных сферах — от образования и культуры до развития доступной среды и поддержки семей», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Больше всего заявок поступило в номинации «Свой путь». Среди популярных направлений также — «Счастье быть вместе», «Территория равных возможностей» и «Образование для каждого».

Конкурс включает два тематических направления. «Люди без границ» посвящено личным историям и достижениям людей с инвалидностью, а «Норма жизни» — проектам по созданию доступной и инклюзивной среды.

К участию приглашают людей с инвалидностью, семьи, предпринимателей, общественные организации, учреждения, команды и органы местного самоуправления, реализующие проекты и практики в сфере равных возможностей. Заявки оценят профессионалы в области образования, спорта, культуры, общественных организаций и реабилитации. Не менее 50% экспертной команды составят люди с инвалидностью.

Прием заявок завершится 30 ноября 2026 года. Затем пройдет региональный отбор, лучшие инициативы представят на федеральном уровне. Финал и церемония награждения запланированы на апрель 2027 года в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.