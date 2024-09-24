Силуанов: в проект федерального бюджета заложено укрепление обороноспособности

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов предусматривает укрепление обороноспособности страны, сообщает пресс-служба российского правительства.

Во вторник глава Минфина представил основные параметры российского бюджета на указанный период.

Среди его приоритетов — финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность РФ. Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению нужд спецоперации и поддержке семей участников СВО.

Запланированные ресурсы направят на обеспечение оснащения российской армии, выплаты денежного довольствия бойцам и поддержку предприятий ОПК.