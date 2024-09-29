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Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года

Правительство России согласовало проект федерального бюджета на следующие три года, сообщает Газета.ru .

Соответствующая публикация появилась на официальном сайте правительства РФ. Решение о согласовании было принято 24 сентября.

Таким образом, проект закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» был одобрен. Его внесут в Госдуму в установленном порядке.

Согласно тексту проекта, в 2025 году доходы федерального бюджета должны составить 40 трлн 296 млрд рублей. В 2024 году эта сумма была почти в 12 раз меньше.

Прогнозируется, что должна увеличиться доля нефтегазовых поступлений. Ожидается, что она вырастет до 73%.

Расходы федерального бюджета в следующем году прогнозируются на уровне 41 трлн 469,5 млрд рублей. Таким образом, будет наблюдаться дефицит бюджета. Он составит порядка 0,5% ВВП.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета на тему развития экспорта. Российский лидер рассказал о формировании новых рынков и важности развития партнерства с дружественными странами.