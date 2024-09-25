Путин провел заседание президиума Госсовета на тему развития экспорта

На мероприятии присутствовали главы субъектов Федерации, руководители правительства, министерств и ведомств. В рамках заседания обсудили развитие экспортного потенциала России.

Как отметил президент, мировая торговля меняется, и в таких условиях образуются новые торговые отношения, где ведущая роль отведена так называемому Глобальному Югу и участникам таких объединений, как БРИКС.

Путин отметил формирование новых рынков, в основе которых прочные стратегические партнерства. Он добавил, что важно пользоваться преимуществами и экспортными возможностями, которые открываются в связи с этими обстоятельствами.

Президент напомнил, что в 2024 году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. Его планируется продлить. А в следующем году стартует обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Путин заключил, что для долгосрочного развития экспорта необходима финансовая и информационная поддержка, стимулирование российских компаний на выход на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, а также совместная работа с дружественными странами.

Ранее Путин отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт вырос в РФ до 89,8 млрд долларов. Зафиксирован рост на 5% за первые 7 месяцев этого года.