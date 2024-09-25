Путин: несырьевой неэнергетический экспорт вырос в РФ до 89,8 млрд долларов

Президент России Владимир Путин высказался о развитии внешнеэкономических связей страны. Глава государства отметил, что за первые 7 месяцев этого года несырьевой неэнергетический экспорт вырос еще на 5% — до 89,8 млрд долларов, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, для развития связей нужно повысить эффективность поддержки экспорта, заниматься созданием логистической и транспортной инфраструктуры, а еще площадок для производственной кооперации. Также важно, чтобы компании выходили на рынки с высокой добавленной стоимостью и увеличивали несырьевой неэнергетический экспорт.

Он подчеркнул, что с 2001 по 2023 год объем такого экспорта вырос более чем в 4 раза — с 36 до 148 млрд долларов, что является хорошим результатом. Но, по словам российского лидера, это не предел для страны.

«За первые 7 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% — до 89,8 млрд долларов. По некоторым направлениям, например, по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», — заявил Путин.

Глава государства считает, что такие результаты — заслуга трудовых коллективов, специалистов, институтов развития, а также руководителей регионов и органов власти, которые поддерживают их. Путин напомнил, что к 2030 году нужно увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 2/3 по сравнению с 2023 годом.