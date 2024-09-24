Мишустин: МРОТ в РФ вырастет до 22 440 рублей с 2025 года

С начала 2025 года МРОТ в стране будет увеличен до 22 440 рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В результате принятого решения повысятся зарплаты примерно у 4 млн работников. Об этом сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин.

Планируется увеличить расходы фонда пенсионного и социального страхования. Это позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаты семьям с детьми.

В бюджете организации еще предусмотрены средства на маткапитал, единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. Кроме того, в планах властей РФ расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам, которую поручил провести президент страны Владимир Путин.

По указу главы государства в России нужно обеспечить опережающий рост МРОТ. К 2030 году он должен быть 35 тыс. рублей. А с 2025 года МРОТ вырастет более чем на 16,5%.

С 1 января этого года МРОТ в стране составляет 19 242 рубля.

Ранее депутаты ЛДПР предложили повысить МРОТ в России до 30 тыс. рублей в месяц с 1 января 2025 года. А глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что с будущего года в РФ изменится МРОТ, его увеличат до 22 440 рублей.