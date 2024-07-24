Котяков заявил о планах увеличить МРОТ в России на 16,6% в 2025 году

Котяков: в России МРОТ вырастет до 22 440 рублей в 2025 году

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 1 января 2025 года в России изменится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он будет составлять 22 440 рублей, об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого, рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей», — пояснил Котяков.

По его словам, таким образом МРОТ вырастет на 16,6%.

Согласно данным Минтруда РФ, в следующем году повышение МРОТ коснется 4,2 млн россиян. Впервые МРОТ в соотношении с медианой заработной платы установили в 2021 году на 2022 год.

Медианная зарплата — это заработанная плата, больше и меньше которой получает половина работающих граждан.

Ранее сообщалось, что в России часть граждан могут освободить от уплаты налогов. Речь идет о тех людях, которые получают зарплату в пределах МРОТ.