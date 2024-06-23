Получающих зарплату в пределах МРОТ могут освободить от налога на доход

Россияне, которые получают заработную плату в пределах минимального размера оплаты (МРОТ), должны быть освобождены от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Установить околонулевую ставку предложила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина в разговоре с ТАСС .

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», — пояснила она.

По ее словам, есть аналогия с налогом на прибыль: предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. По такой же логике работник не обязан платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы.

Кроме того, профсоюзы выступили за то, чтобы размер минимальный размер оплаты труда формировался с ориентиром на минимальный потребительский бюджет. Кузьмина отметила, что в отличие от прожиточного минимума, последний является потребительским бюджетом более высокого порядка.

По ее мнению, только такой бюджет может обеспечить стране нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы. Кроме того, страховые выплаты из-за утраты зарплаты по различным причинам должны быть увязаны с величиной этой заработной платы, резюмировала ректор.