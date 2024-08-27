В России предложили увеличить МРОТ до 30 тыс рублей

Депутаты фракции ЛДПР разработали проект закона, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет поднят до 30 тыс. рублей в месяц, сообщает « Федерал Пресс ».

Пояснительная записка к проекту закона гласит, что действующий МРОТ не только не обеспечивает достойного уровня жизни, но и приводит к значительной дифференциации доходов. А это отрицательно складывается на спросе и препятствует многим экономическим факторам. В том числе это мешает повышению производительности труда.

По данным депутатов, зарплату на уровне МРОТ получают около 5 млн россиян. Они фактически оказываются в долговой зависимости, говорится в записке.

Парламентарии предлагают повысить МРОТ в 2025 году на 10 758 рублей. Таким образом рост показателя может составить 56% по сравнению с 2024 годом.

С 1 января 2024 года МРОТ в РФ составляет 19 242 рублей. Сумма увеличилась на 18,5% по сравнению с 2023 годом.

Ранее Минтруд РФ разработал проект постановления об увеличении МРОТ на 16,6% в 2025 году. Он вырастет до 22 440 рублей.