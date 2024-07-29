Стало известно, кого затронет повышение МРОТ с 1 января 2025 года

Минтруд РФ разработал проект постановления об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6%. МРОТ влияет на размер зарплаты, отпускные и командировочные, на пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком. Поскольку МРОТ служит базой для расчета различных социальных выплат, его повышение автоматически приведет к их увеличению, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

МРОТ вырастет с 19 242 до 22 440 рублей.

Повышение МРОТ в 2025 году напрямую затронет около 4,2 млн россиян, работающих по трудовому договору и получающих зарплату на уровне минимальной. Однако его повышение может способствовать и общему росту заработной платы в стране.

МРОТ влияет на размер зарплаты, отпускные и командировочные, на пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих женщин и других родственников не может быть меньше 40% МРОТ, что в текущем году составляет 7696,8 рубля в месяц. При этом существует минимальное фиксированное пособие, которое с 1 февраля 2024 года составляет 9227,24 рубля.

Больничное пособие для россиян назначается в процентах от среднего заработка в зависимости от стажа. Однако пособие за полный месяц не может быть ниже МРОТ. Если стаж менее 6 месяцев, больничный всегда рассчитывается по МРОТ. Для неполного рабочего дня или недели МРОТ снижается пропорционально.

Отпускные и командировочные начисляются на основе выплат сотруднику за предыдущий год. Плата за каждый день отпуска или командировки не может быть ниже среднего дневного заработка, рассчитанного из МРОТ. Для отпуска МРОТ пропорционально уменьшают, если сотрудник работает неполную рабочую неделю или сокращенный рабочий день.