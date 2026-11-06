Вот бы еще деньги притягивали: более половины россиян носят украшения от сглаза

Почти 40% опрошенных россиян в той или иной степени верят, что у украшений есть особая сила, а больше половины (52%) носят что-то для защиты от сглаза, чаще всего серебро, сообщили РИАМО в пресс-службе ювелирной сети Sunlight.

Вера в то, что украшение может повлиять на ход жизненных событий, все еще распространена сред россиян. Как показал опрос, 32% респондентов считают, что у некоторых украшений есть особая энергетика, а еще 5,5% убеждены, что талисманы и амулеты защищают и приносят удачу. 16% скорее не верят в это, но признались, что периодически надевают украшения «на удачу» перед важными событиями или по привычке. Для 41% они остаются просто красивыми аксессуарами, еще 5% затруднились ответить.

В славянской культуре серебро наделялось защитными свойствами, и это отношение отчасти сохраняется до сих пор. Что-то для защиты от сглаза носят 52% опрошенных. Популярнее всего серебряные украшения: их выбирают 18%, или каждый третий из тех, кто защищается от сглаза. Также россияне выбирают красную нить (16%), амулеты и обереги (11%), булавку на одежду (7%). Еще 48% респондентов в сглаз не верят.

От любимых украшений россияне ждут не только красоты. 30% хотели бы, чтобы они притягивали деньги на карту, а 20% — подсказывали правильные ответы на переговорах и экзаменах. 18% мечтают, чтобы украшения могли превращать воду в кофе, а 15% — о том, чтобы отводить глаза начальству при опоздании.

Впрочем, 53% не готовы платить за украшения, «заговоренные» на удачу или любовь. Среди столицы таких 61%, среди петербуржцев — 55%. 28% участников опроса готовы потратить на подобный артефакт до 10 тыс. рублей, 14% — от 10 до 50 тыс. рублей, еще 4% — больше 50 тыс. рублей.

Ради «заговоренного» украшения взять кредит или рассрочку готовы менее 1%. Больше всего в среднем готовы отдать за подобное украшение жители Волгограда (18,4 тыс. рублей), Самары (13,9 тыс. рублей) и Петербурга (12,6 тыс. рублей). Самый скромный бюджет — в Москве (7,2 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (6,6 тыс. рублей).

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