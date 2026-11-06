Часами лежите с телефоном? Эксперт объяснил, почему дело может быть не в лени

Привычка часами листать социальные сети вместо выполнения дел не всегда связана с ленью. За таким поведением могут скрываться усталость, тревога и психологическая перегрузка. Об этом РИАМО рассказал магистр экономики и психологии, MBA, основатель и автор методологии KIV Илья Кутнюк.

«Иногда человек лежит с телефоном не потому, что не хочет ничего делать, а потому, что уже не может нормально начать. Со стороны это выглядит как лень, но за таким поведением могут стоять усталость, тревога, избегание сложной задачи или перегрузка выбором», — сказал Кутнюк.

Он отметил, что телефон становится самым простым способом избежать усилий. Однако бесконечное пролистывание ленты зачастую не помогает восстановить силы, поскольку мозг продолжает обрабатывать новую информацию, а внимание постоянно переключается.

В результате даже после нескольких часов такого «отдыха» человек может чувствовать себя еще более уставшим и рассеянным.

«Я бы не начинал с запрета телефона „навсегда“. Лучше снизить порог входа в дело: убрать телефон на 10–15 минут и выбрать одно минимальное действие — открыть документ, написать первый абзац, разобрать пять писем», — посоветовал специалист.

Кутнюк подчеркнул, что основная трудность нередко заключается не в выполнении самой задачи, а в необходимости приступить к ней.

«Хороший принцип: сначала маленькое действие, потом мотивация — а не наоборот», — заключил эксперт.

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