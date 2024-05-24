«Спасибо за работу»: Воробьев наградил лучших сотрудников «Щелково Агрохим»

сегодня в 19:29

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что лучшие сотрудники, команда аграриев, технологов и ученых «Щелково Агрохим» награждены грамотами и благодарственными письмами.

Воробьев принял участие в торжественном открытии нового автоматизированного цеха «Щелково Агрохим», аналогов которого на данный момент нет в стране. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучших сотрудников предприятия.

«Почетной грамотой наградили технического директора Николая Михайлова, благодарственные письма вручили лучшим специалистам предприятия: Алексею Аверьянову, Сергею Ботякову, Сергею Дрикозу и Вячеславу Попову», — написал губернатор Московской области, поблагодарив всех за отличную работу.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на следующей неделе президент Владимир Путин поедет с рабочим визитом в Узбекистан. Вместе с ним в командировку отправится делегация из Подмосковья.