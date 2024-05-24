Губернатор Подмосковья поучаствовал в открытии нового цеха «Щелково Агрохим»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале о вводе в эксплуатацию нового уникального цеха, аналога которого пока не существует, на предприятии «Щелково Агрохим».

Церемония открытия нового цеха состоялась в преддверии Дня химика и Дня предпринимателя, который специалисты будут праздновать в воскресенье, 26 мая. Андрей Воробьев сообщил, что открыл полностью автоматизированный цех вместе с генеральным директором «Щелково Агрохим» Салисом Каракотовым.

«Он (цех — ред.) уникален и не имеет аналогов по площади и оборудованию в России, а еще полностью автоматизирован — начиная от подачи канистры на линию и заканчивая упаковкой. Здесь будут выпускать более 20 тысяч тонн средств для защиты растений — фунгициды, инсектициды, протравители семян», — рассказал Воробьев.

Глава Московской области сообщил, что проект реализовали благодаря финансовой поддержке в размере 1,8 млрд рублей, из которых 950 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности на условиях льготного займа.

Продукцию «Щелково Агрохим» используют на территории всей страны. На следующей неделе президент Владимир Путин вместе с делегацией из Подмосковья с рабочим визитом поедет в Узбекистан, где будут обсуждаться в том числе вопросы о расширении производства во всей средней Азии. В прошлом году подмосковное предприятие открыло цех в Самарканде.

В рамках проекта импортозамещения в 2025 году планируют открыть еще один цех, где будут производить действующие вещества для гербицидов и пестицидов. Такое производство в России будет первым. Сначала будут выпускать только 6 наименований, затем список расширят до 20 действующих веществ.

В связи с этим, в Щелковском колледже появилась новая специальность — «Химическая технология производства химических соединений». В настоящее время на предприятии работает порядка 300 выпускников колледжей, где теперь будут готовить специалистов нового профиля.