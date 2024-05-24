Воробьев открыл цех по производству химических средств защиты растений в Щелкове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе цеха по производству химических средств защиты растений в Щелкове. В мероприятии также принял участие генеральный директор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение о строительстве завода по производству действующего вещества для гербицидов и пестицидов подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Также Андрей Воробьев вручил гендиректору предприятия медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании — областные награды.

Губернатор Московской области поблагодарил Салиса Каракотова и его команду за работу. По словам главы региона, тут работают талантливые, вовлеченные в это очень важное для страны, для Подмосковья дело.

«Вы — большие молодцы! И, конечно, хочется поздравить всех с Днем химика, который будет в это воскресенье. Прошло совсем немного времени с момента подписания на ПМЭФ соглашения о расширении, и вот сегодня мы имеем возможность видеть уже работающее современное производство. Отдельные слова благодарности нашему президенту (Владимиру Путину - ред.), фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся, что на территории Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие», — добавил Андрей Воробьев.

Воробьев пожелал, чтобы и дальше под чутким и профессиональным руководством директора цех развивался, как и другие предприятия Московской области, тем самым укрепляя экономику.

Работа цеха

Полностью автоматизированный цех, который построили в рамках проекта импортозамещения, будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Сюда вошли фунгициды, инсектициды и протравители семян. Помимо разных регионов России их панируют поставлять в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и другие.

Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов уточнил, что сейчас «Щелково Агрохим» занимает 18% рынка средств защиты растений в России, и процент продолжает расти. На этом производстве будут выпускаться 49 препаратов.

Восемь технологических линий одновременно могут готовить 8 наименований нанотехнологических продуктов. Они имеют очень низкие нормы расхода, низкую экологическую и химическую нагрузку, оказывают минимальное воздействие на почвенную среду, но при этом очень высокоэффективны. Это новаторские продукты, созданные в Щелковском научном центре - системы, которые назвали микроэмульсией, коллоидные системы и масляные дисперсии.

Новый цех сможет прибавить к общему объему промышленных мощностей России 15%, что является большой цифрой.

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей. Из них 950 млн в виде льготного займа предоставил федеральный фонд развития промышленности.

Также в рамках инвестпроекта проводят строительство первого в РФ цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений. Сейчас они на 100% импортируются из Китая и Индии. Сначала там будут производиться шесть наиболее важных действующих веществ - флорасулам, бентазон, имазамокс, римсульфурон, никосульфурон и трифлусульфурон. В дальнейшем тут откроют производство еще 20 наименований.

Запуск второго цеха запланировали на 2025 год. Это позволит замкнуть весь цикл производства наиболее востребованных средств защиты растений внутри страны.

О предприятии

Сегодня каждый пятый гектар сельхозземли в России обрабатывается средствами компании «Щелково Агрохим». Предприятие поставляет их в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. В год компания производит 110 тыс. тонн продукции. Для фасовки пестицидов и агрохимикатов есть собственный цех по производству многослойных канистр COEX, мощность которого составляет более 9 млн штук в год.

В 2009 году «Щелково Агрохим» запустило собственное производство пестицидов в Казахстане, а в конце прошлого года начал работу их завод по производству химических средств защиты растений в Центральной Азии, в Узбекистане.

Компания заключила соглашения о подготовке кадров с подмосковным колледжем «Энергия» и Щелковским колледжем, где по их инициативе с этого года открыта новая специальность «Химическая технология производства химических соединений».

Учебное заведение сотрудничает с предприятием уже более 20 лет. В 2022-2024 годах со студентами старших курсов заключено 30 договоров о практическом и дуальном обучении. Около 90% выпускников Щелковского колледжа остаются работать на предприятии, за все время – около 300 специалистов. Сюда вошли лаборанты химического анализа, аппаратчики, слесари-ремонтники и электромонтеры.