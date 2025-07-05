Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

сегодня в 22:18

В целях обеспечения безопасности воздушного движения введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом четыре московских аэропорта (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) продолжают работу в штатном режиме. В Шереметьево для минимизации последствий задержек и отмен рейсов привлечены дополнительные силы.

Зафиксировано 47 задержанных рейсов. Отменено 174 авиарейса. Увеличено количество сотрудников и техники

Росавиация призывает пассажиров к пониманию и напоминает, что ограничения вводятся исключительно в целях безопасности полетов.