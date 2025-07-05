Московские аэропорты работают в штатном режиме
Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают нормальную работу,
Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф
Четыре основных столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают нормальную работу, принимая и отправляя рейсы, сообщает Росавиация.
В Шереметьево для ликвидации последствий задержек 47 рейсов и отмены 174 рейсов задействованы дополнительные сотрудники и техника.
Ведомство призвало пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркнув, что все ограничения вводятся исключительно в целях безопасности воздушного движения.
В Росавиации добавили, что все спорные вопросы решаются в пользу пассажиров.