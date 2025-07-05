Московские аэропорты работают в штатном режиме

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают нормальную работу,
Транспорт
Аэропорт «Шереметьево»

Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф

Четыре основных столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжают нормальную работу, принимая и отправляя рейсы, сообщает Росавиация.

В Шереметьево для ликвидации последствий задержек 47 рейсов и отмены 174 рейсов задействованы дополнительные сотрудники и техника.

Ведомство призвало пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркнув, что все ограничения вводятся исключительно в целях безопасности воздушного движения.

В Росавиации добавили, что все спорные вопросы решаются в пользу пассажиров.