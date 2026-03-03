Создатель ЕГЭ: история могла бы стать обязательным предметом при сдаче экзаменов

История могла бы стать третьим обязательным предметом на Едином госэкзамене — наравне с русским языком и математикой. Такое мнение в интервью высказал министр образования РФ (1998–2004 годы), президент РУДН Владимир Филиппов, стоявший у истоков создания ЕГЭ, сообщает РИА Новости .

«Наверное, математика и русский язык являются теми предметами, которые формируют системообразующие компетенции граждан любой страны. В этой связи, возможно, еще одной такой компетенцией может быть знание истории и культуры своей страны, ведь уважение своей страны, ее культуры невозможны без соответствующего знания и понимания», — пояснил Филиппов.

Он добавил, что подобные стратегические решения должны приниматься на законодательном уровне и только после широкого общественного обсуждения.

