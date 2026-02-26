Стало известно, какие ошибки чаще всего школьники совершают в ЕГЭ

Аналитики ведущей онлайн-школы «Умскул», специализирующейся на подготовке к государственным экзаменам, изучили официальные материалы ФИПИ и выявили типовые задания, где абитуриенты чаще всего допускают ошибки. В перечень вошли наиболее проблемные для выпускников разделы. Оказалось, что чаще всего ошибки совершают в заданиях на параметры, сообщает Газета.ru .

Русский язык по-прежнему является обязательным для всех одиннадцатиклассников. По итогам 2025 года общие показатели не претерпели резких изменений: подавляющее большинство сдающих (99,4%) перешагнули минимальный балл, а процент учащихся, набравших от 61 до 100 баллов, удержался на отметке прошлых лет (примерно 40%). Тем не менее средний балл по предмету снизился до 60,87 (против 63,88 в 2024 году).

Профильную математику в 2025-м выбрали 336 тысяч человек, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее, а на 2026 год запланировано почти 371,5 тысячи участников. Средний результат экзамена составил 61,3 балла. Минимальный проходной порог в 36 баллов не изменился, при этом доля не преодолевших его выпускников сократилась в сравнении с предыдущим периодом. Свыше 11% экзаменуемых продемонстрировали отличные знания, получив от 81 до 100 баллов.

На экзамене по русскому языку наибольшую сложность вызвало задание №3 повышенного уровня, проверяющее владение стилистическими нормами и культурой речи. Средний процент его выполнения упал до 31% (в 2024 году — 47%).

Существенные проблемы возникли и с заданием №12 на правописание глагольных окончаний, суффиксов причастий и деепричастий. Ошибки здесь обычно обусловлены невнимательностью и смешением грамматических категорий. В минувшем году с ним справился лишь 41% участников.

В ЕГЭ по математике самые низкие результаты в 2025 году показали задачи высокого уровня сложности из второй части.

По традиции одним из наиболее трудных остается задание №18 с параметром, которое в среднем решили только около 2% участников. Оно требует умения анализировать уравнение или неравенство в общем виде и исследовать поведение выражения в зависимости от параметра. Многие выпускники ограничиваются разбором частного случая или не доводят решение до окончательного ответа.

