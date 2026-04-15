Совсем плохо от химии: появились новые фото лысой Лерчек, страдающей от рака

Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) проходит химиотерапию, которая дается ей с трудом. На новых опубликованных фото показано, как сейчас выглядит звезда соцсетей, сообщает «СтарХит» .

В понедельник Лерчек прошла вторую процедуру химии. По словам родных, после нее состояние блогера оставляет желать лучшего.

«Лере было совсем плохо от химиотерапии», — написали друзья блогера.

Близкие поделились кадрами, на которых Лерчек сидит на полу в ванной. Ей измеряют давление. На другом видео блогер лежит на кровати и с трудом разговаривает с посетителями.

Один из друзей Чекалиной рассказал, что, несмотря на рак желудка четвертой стадии, она продолжает работать и думает, как решить финансовые сложности. Родные пытаются уговорить блогера отдохнуть, уверяя, что здоровье — важнее.

Ранее суд приговорил бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина к 7 годам колонии. Их совместные трое детей будут жить с онкобольной матерью. Также у Лерчек есть сын от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, который родился в феврале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.