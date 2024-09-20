«Сорок сороков» пожаловались на «целителя» Кашпировского в СКР
Фото - © Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский (слева) после окончания сеанса/РИА Новости, Замир Усманов
Активисты обратились в СКР с просьбой проверить врача-психотерапевта и «целителя» Анатолия Кашпировского на мошенничество, сообщает SHOT.
С просьбой о проверке к главе СКР Александру Бастрыкину обратился правозащитный центр «Сорок сороков». Активисты считают, что вместо врачей люди доверяют свое здоровье «чародею», а он заставляет их, например, приносить килограммы хлорки, если у человека на нее аллергия.
Они отметили, что свои сеансы «маг» завуалированно называет «творческими встречами».
Еще Кашпировского будут проверять на уклонение от уплаты налогов и предпринимательскую деятельность без госрегистрации. Они принимает оплату за свои услуги наличными или на личную банковскую карту.
Ранее Кашпировский, который «лечил» россиян в 1990-е годы через телеэкран, снова активизировался в России и начал проводить консультации. За одну встречу с «магом» нужно заплатить от 3,5 до 9 тыс. рублей, а индивидуальный прием стоит уже 25 тыс. рублей.
Из-за критики после сеанса Кашпировский с женой и помощниками напали на журналистов в Москве. Репортеров оскорбляли и угрожали им импотенцией.