Количество пострадавших от удара БПЛА ВСУ по Воронежу выросло до 15
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Количество пострадавших от падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже выросло до 15. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, сообщает Baza.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что ночью украинские боевики попытались атаковать Воронеж и три района области беспилотниками. 12 БПЛА противника успешно ликвидировали.
Осколки беспилотника упали и ранили несколько человек. Был поврежден ряд квартир в жилых домах города.
Ранены также и несколько пожилых людей. Осколки БПЛА, предположительно, упали на здания детского сада, многоэтажку и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова» в Воронеже.