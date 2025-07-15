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Количество пострадавших от удара БПЛА ВСУ по Воронежу выросло до 15

Количество пострадавших от падения обломков БПЛА ВСУ в Воронеже выросло до 15. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, сообщает Baza .

Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что ночью украинские боевики попытались атаковать Воронеж и три района области беспилотниками. 12 БПЛА противника успешно ликвидировали.

Осколки беспилотника упали и ранили несколько человек. Был поврежден ряд квартир в жилых домах города.

Ранены также и несколько пожилых людей. Осколки БПЛА, предположительно, упали на здания детского сада, многоэтажку и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова» в Воронеже.