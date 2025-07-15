Число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по Воронежу выросло до 7

Число пострадавших от удара ВСУ беспилотниками по Воронежу выросло до семи. Один человек попал в больницу, сообщает Mash .

Осколки дрона влетели в дом на улице Плеханова в Воронеже. Там были ранены трое пожилых людей.

Еще осколки беспилотника задели детский сад, расположенный рядом с многоэтажкой, и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова». На фоне этого в городе начались пробки.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над регионом за ночь уничтожили 12 БПЛА противника. В центре Воронежа упали их осколки, что привело к ранениям. У одной женщины было задето плечо, ее увезли в больницу.