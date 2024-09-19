«Как вас зовут, тварь?»: Анатолий Кашпировский с женой атаковали журналистов в Москве

SHOT: целитель Анатолий Кашпировский с женой напали на журналистов в Москве

Известный в 90-е врач-психотерапевт и целитель Анатолий Кашпировский с супругой и ассистентами напал на журналистов на выходе из концертного зала в Москве, сообщает SHOT .

Анатолий Михайлович вышел из здания вместе с женой Гулизар Чалбашовой и несколькими крупными помощниками. Кашпировский не вынес критики и начал нападать на журналистов. Чалбашова, которая занимается соцсетями 85-летнего супруга, набросилась на одного из репортеров и едва не выбила телефон из рук.

Также не остались в стороне и помощники гипнотизера, которые угрожали журналистам побоями и импотенцией.

«Вот эта тварь снимает! Как Вас зовут, тварь?», — обратился помощник целителя к одному из журналистов.

Ранее стало известно, что «лечивший» россиян в 90-е через телеэкран целитель Анатолий Кашпировский вновь активизировался и проводит консультации.