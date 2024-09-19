Привет из 90-х: Кашпировский вновь готов исцелять россиян от всех недугов

Врач-психотерапевт и целитель Анатолий Кашпировский, «лечивший» россиян в 90-е через телеэкран, вновь активизировался и проводит консультации, сообщает SHOT .

Сам популяризатор нетрадиционной медицины утверждает, что ему за 6 часов эфира на ТВ удалось вылечить около 10 млн человек. До сих пор россияне помнят его заряженную воду и волшебную соль.

Теперь главный гипнотизер эпохи перестройки вновь стал активно рекламировать свои услуги и предлагать лечение от всевозможных недугов. Участниками одной из первых встреч в столице стали около 300 человек.

Основной контингент встреч — граждане старше 40 лет из разных регионов России. Билеты на сеансы раскупаются заранее. Стоимость участия в одной встрече с Кашпировским — от 3,5 до 9 тыс. Индивидуальный прием стоит 25 тыс. рублей.

Избавление от седины, рака, бесплодия и заговор на похудение проходят примерно по одному и тому же сценарию: сначала надо поговорить с «магом», потом Кашпировский кладет «пациента» на пол, где уже находятся около 20 человек с аналогичными проблемами.

Различаются лишь фразы, которыми маг «исцеляет». Для похудения Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки», для нормализации сердцебиения — «помогает набрать невидимую высоту».

А вот процедура восстановления зрения уникальна: пациенту необходимо около 5 минут слушать с закрытыми глазами песни Александра Малинина, например, «Ночь светла». Как утверждает Анатолий Кашпировский, близорукость, дальнозоркость и катаракта пропадут, но не сразу, а через 4 сеанса.

Кроме того, зарабатывает 85-летний Кашпировский и на продаже своего мерча: волшебной соли, дисков с сеансами, книжек с афоризмами, своих фотографий и флешек с собственными песнями.