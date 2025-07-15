Предприниматели могут приобрести на торгах крупное помещение в Останкинском районе

Инвесторы могут принять участие в торгах по продаже просторного помещения в северо-восточной части Москвы. Объект площадью 233 кв. м имеет свободное назначение. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут подобрать коммерческую недвижимость для всех типов бизнеса и разных проектов. Например, на городской аукцион выставлен объект, который расположен на первом этаже жилого дома по адресу: улица Академика Королева, дом 4, корпус 1, в шаговой доступности от станции метро „ВДНХ“. В окрестностях находятся парк культуры и отдыха с историческими павильонами, фонтанами и прудами, а также супермаркеты, аптеки, салоны красоты и школа», — отметил Пуртов.

Глава департамента уточнил, что победитель аукциона сможет разместить здесь медицинский центр, торговую точку, кондитерскую, танцевальную студию или другой бизнес.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 июля.

Помещение имеет отдельный вход с улицы и подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Аукцион состоится 25 июля.

Участвовать могут как физические, так и юридические лица — для этого потребуется регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги различное имущество, витриной которого является столичный Инвестиционный портал. Раздел «Торги Москвы» содержит фото, документы, условия продажи и 3D-туры по объектам.