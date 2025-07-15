Ефимов: за полгода завершили переселение жители из 115 домов по реновации

За первые полгода 2025 года в Москве было расселено 115 старых домов в рамках программы реновации. Их жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам первого полугодия полностью расселили 115 домов старого жилого фонда. Больше всего зданий освободили в Восточном административном округе, там в новые квартиры переехали жители 33 домов. Еще 20 — на юго-востоке и 16 — на западе столицы. После расселения дома, включенные в программу реновации, демонтируют», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что вместо снесенных домов строят новые с благоустроенными территориями и сопутствующей инфраструктурой.

Всего в программу реновации входит 5176 домов, и около миллиона москвичей получат новые квартиры в современных жилых комплексах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в первом полугодии текущего года старые дома расселили в 42 районах города. Лидером по количеству освобожденных зданий стал район Гольяново — 12 домов. Все переселенцы уже отметили новоселье в квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы.

«Для комфортного переезда город бесплатно предоставил им грузчиков и автомобиль в рамках сервиса „Помощь в переезде“. Заказать эти услуги можно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — сказал Овчинский.

Всего в 115 расселенных домах проживали примерно 19,2 тыс. человек.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, на востоке города в 33 зданиях, освобожденных с января по июнь, жили около 5,7 тыс. человек. На юго-востоке за этот же период переселились почти 3,9 тыс. жителей из 20 домов, а на западе — 2,5 тыс. москвичей из 16 зданий.

«Участники программы реновации получили квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключением стали Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа», — отметила Соловьева.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что подготовиться к переезду поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. Там можно узнать о порядке действий и необходимых документах. Настроив параметры переезда, житель увидит индивидуальный сценарий переселения, учитывающий его ситуацию. Тем, кто уже переезжает, доступна персонализированная инструкция, которая автоматически адаптируется под каждого. Это упрощает и ускоряет процесс.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги программы реновации за первое полугодие 2025 года.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».