Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали на 1 тыс рублей

Лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на 1 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте в одном из клубов в Нижнем Новгороде, сообщает SHOT .

По словам Троицкого, группа не только не использует запрещенную символику, но и не разбирается в ней. В скором времени состоятся еще 2 судебных заседания, на которых суд изберет меру пресечения двум гитаристам «Коррозии металла».

Директор группы Мария Рунова рассказала, что сотрудники полиции отпустили Троицкого на суд, в то время как гитаристы остались и изоляторе. Музыканты вынуждены сидеть на холодном полу и пить воду из-под крана. У одного из гитаристов поднялась температура, однако никакой помощи он не получил.

Ранее силовики ворвались в клуб во время выступления группы в клуб «Ненависть». Всех зрителей положили на пол, а музыкантов задержали. На них составили административные протоколы по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».