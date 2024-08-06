Содержимое банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова о поставке сухпайков

К уголовному делу о поставке сухпайков в ВС РФ силовики приобщили содержимое шести банковских ячеек. В этом деле фигурирует экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители некоторых фирм. сообщает РИА Новости .

Булгакова арестовали 26 июля. Он был ответственен за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Его подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала арестованы. Со следствием военный сотрудничает, свою вину отрицает.

Источник в правоохранительных органах отметил, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Также было возбуждено дело против руководства компании. Топ-менеджмент комбината арестовали в апреле.

Он добавил, что, в рамках этого дела по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере силовики арестовали имущество, которое было в банковских ячейках одного из фигурантов. Там находились документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.