Собаки тоже страдают от деменции: названы первые признаки

Кинолог Голубев рассказал, как распознать деменцию у собак и помочь им

Деменция — серьезное заболевание, которое может затронуть не только людей, но и собак. Этот недуг, также известный как синдром когнитивной дисфункции, часто остается незамеченным, поскольку его симптомы легко спутать с обычными поведенческими отклонениями. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, на что владельцам собак следует обращать внимание, чтобы помочь любимцам.

Владельцам собак следует проявлять особую бдительность, если их питомец демонстрирует тревожные признаки: нарушения сна, снижение активности или неспособность узнавать близких людей. Без своевременной диагностики и лечения состояние животного может сильно ухудшиться. Чтобы обеспечить четвероногому другу необходимую помощь, важно научиться распознавать симптомы деменции на ранних стадиях и незамедлительно обращаться к ветеринару.

Первые признаки деменции

Выявить признаки этого заболевания достаточно сложно, поскольку поведенческие изменения у питомца происходят постепенно и неявно. Даже внимательные владельцы могут не заметить первые симптомы, которые часто похожи на проявления других болезней. Однако существуют определенные сигналы, требующие пристального внимания.

Когда питомец начинает страдать от возрастных изменений, его поведение заметно меняется. В первую очередь владельцы замечают, что их четвероногий друг теряет былую энергичность. Бег становится медленнее, а походка уже не такая бодрая, как раньше.

Серьезные изменения происходят и в режиме сна животного. Собака может подолгу дремать днем, а по ночам беспокойно бродить по квартире, нарушая покой домочадцев лаем и воем.

Тревожным сигналом становится потеря навыков чистоплотности. Даже после прогулки питомец может справить нужду дома, а желание выходить на улицу заметно снижается.

Особенно владельцев собак должно настораживать, когда питомец теряет способность ориентироваться в знакомой обстановке. Он может не узнавать хозяев, игнорировать свою кличку и бесцельно бродить по дому. На прогулках также возможна дезориентация — животное может потеряться в привычных местах.

Поддержка питомца при деменции

Когнитивные нарушения и возрастные изменения вызывают у животного не меньше беспокойства, чем у хозяина. При подозрении на деменцию необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару для установления точного диагноза.

После консультации со специалистом владельцу придется адаптировать повседневную жизнь под новые условия. Деменция у собак создает множество сложностей, и универсального способа помощи четвероногому другу не существует. Необходим всесторонний подход к решению проблемы. Важно помнить, что питомец по-прежнему остается членом семьи, которому требуются любовь и внимание.

Для улучшения состояния животного рекомендуется увеличить физическую и умственную активность. Предоставьте собаке интеллектуальные игрушки и обучайте новым командам. Ветеринар может порекомендовать специальные препараты и скорректировать диету питомца.

Чтобы избежать проблем с гигиеной, нужно увеличить частоту прогулок и разместить дома специальные впитывающие пеленки. При этом крайне важно не наказывать собаку за случайные оплошности. Кинолог рекомендует владельцам собак проявлять терпение и понимание к своему четвероногому другу в этот непростой период.