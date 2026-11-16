«Измайловский маньяк» после срока в тюрьме вернулся в родной район, где нападал на женщин. Он устроился на мебельную фабрику и теперь снова орудует молотком, сообщает SHOT .

После освобождения из пензенской колонии в ноябре 2021 года москвич вернулся в свою квартиру. Недалеко он охотился на жертв с металлической трубой, молотком и газом.

Год назад мужчина устроился на работу на мебельное производство. Сейчас он занимается разгрузкой, доставкой и установкой мебели, получает 50 тыс. рублей в месяц. Также выполняет другие задачи как разнорабочий. Кроме того, он хотел взять кредит на 300 тыс. рублей, но в этом ему отказали.

Жителя столицы несколько раз привлекали к уголовной ответственности за наркотики и кражи, при этом он два раза выходил по амнистии. В 2006 году маньяк начал «охоту» — жуткие нападения на прохожих.

Маньяк выслеживал женщин и пожилых людей, за многими жертвами он забегал в подъезд, после чего распылял газовый баллончик в лицо и бил трубой, а затем грабил. Все деньги мужчина спускал на героин.

Его задержали в январе 2007 года. Специалисты смогли доказать 19 эпизодов, но он сознался только в 12. В итоге злоумышленника приговорили к 15 годам колонии, он отсидел полный срок. Восемь раз маньяк пытался выйти по УДО, но его прошения отклоняли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.