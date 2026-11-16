Депутат Хамитов предложил учить школьников безопасному катанию на тюбингах

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил проводить в школах практические занятия по безопасности катания на тюбингах и организовать зимние рейды по опасным склонам, сообщает Life.ru .

Уроки с участием спасателей Хамитов предлагает проводить во всех школах в последнюю учебную неделю декабря. Детям объяснят, почему нельзя садиться вдвоем на один тюбинг, связывать их между собой и цеплять к автомобилям или снегоходам.

Всю зиму спасатели и муниципалитеты, по замыслу депутата, должны проверять склоны у дорог, деревьев, столбов и водоемов. Опасные горки он предлагает ограждать и обозначать предупреждающими знаками, а местным властям — оборудовать безопасные места для катания.

«Нельзя ждать, пока там произойдет несчастный случай. Ответственные службы должны выявлять опасность заранее и принимать меры, а не приезжать уже после трагедии», — подчеркнул Хамитов.

Этой осенью в поселке Веселом Иркутской области десятилетняя девочка погибла, съехав со стихийной горки на дорогу. На нее и 12-летнего мальчика наехал грузовик ГАЗ.

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