Семь начинающих журналистов получили стипендии имени Лысенко в Москве

Семь лауреатов стипендии имени Анатолия Лысенко будут получать по 15 тысяч рублей в течение семестра. Всем 14 номинантам предложили стажировки на федеральных телеканалах, сообщает Общественное Телевидение России .

Стипендию учредили в честь тележурналиста, общественного деятеля и создателя ОТР Анатолия Лысенко. На нее могут претендовать студенты творческих специальностей и журфаков. Экспертный совет учитывает творческие, общественные и профессиональные достижения за последние полгода.

Декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова сказала: «Практика и широкий кругозор глубокие, фундаментальные знания. Именно это и делает хорошего журналиста. Иногда студентам кажется, что без практики они обойдутся — так не бывает, некоторым кажется, что не нужны фундаментальные знания, это все неверно. Сам Лысенко своим примером показывал, как важно обладать глубоким, энциклопедическим знанием, и, только используя это знание, можно поддерживать свое вдохновение и свой креатив».

В этом году география конкурса расширилась: помимо Москвы и Петербурга заявки подали студенты журфаков Уральского федерального и Воронежского университетов.

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