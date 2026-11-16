Украинцы нанесли удар по Крымскому мосту

сегодня в 09:48

ВСУ ударили по Крымскому мосту. Из-за этого движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что для ликвидации последствий этой атаки задействованы все необходимые службы.

В Керчи развернут оперативный штаб.

«Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом „Кавказ“ можно узнать, позвонив по номеру министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62», — сказал Аксенов.

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